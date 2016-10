System Of A Down: Europa-Tour 2017 angekündigt

Lange war es still um System Of A Down. Außer ein paar vielversprechenden Fotos aus dem Proberaum, gespickt mit undurchsichtigen Ansagen, kam letztlich nicht viel. Jetzt hat die Band eine Europa-Tour für 2017 angekündigt.

Unter den bereits bestätigten Konzerten finden sich Shows in Frankreich, Spanien, Polen und Tschechien. Für Deutschland wurde dagegen noch kein Auftritt bekannt gegeben.

System Of A Down 2017

Doch keine Sorge: System Of A Down kündigen an, auch einige Festival-Shows im Sommer des nächsten Jahres zu spielen und deren Line-Ups sind bisher nur vage bekannt.

Elf Jahre nach den letzten beiden Veröffentlichungen MEZMERIZE und HYPNOTIZE regt sich wieder Hoffnung, dass sich mit einer Tour auch ein neues Album abzeichnen könnte. Wir bleiben gespannt.