Testament: Chuck Billy versteht die Aussagen von Greg Christian nicht

In einem Interview mit Eonmusic hat sich Testament-Chef Chuck Billy über die Vorwürfe von Ex-Bassist Greg Christian geäußert, die der Musiker den Thrash-Legenden kürzlich über Facebook machte.

Billy sagte im Interview: “Wir haben letztes Wochenende ein Video gedreht. Wir dokumentieren derzeit einen Teil der Geschichte von THE LEGACY und wir hoffen, dass wir eine 30-Jahre-Edition herausbringen können. Wir haben Greg eingeladen, um ein Interview zu machen. Trotz der ganzen Sachen die er in der Vergangenheit gesagt hat, dachten wir, dass es das richtige sei ihn einzuladen.”, so Billy.

“Er kam vorbei, hat sein Ding gemacht, wir alle haben hallo gesagt und gemeinsam einen Joint geraucht und er ging wieder. Ich weiß nicht was passiert ist, als er nach Hause gekommen ist, aber am Abend hat er wieder gerantet. Ich weiß nicht was da los ist, aber seine Vorwürfe sind ziemlich wahnhaft.“