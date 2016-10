Testament: Eric Peterson versteht Angriffe von Ex-Bassist Greg Christian nicht

Testament-Gitarrist Eric Peterson ist angesichts der massiven Angriffe des ehemaligen Bassisten Greg Christian sprachlos. Dieser warf der Band kürzlich auf Facebook vor, ihn während seiner Zeit bei den Thrash-Legenden ausgenommen zu haben. Laut Christian könnte jeder bei Testament von den Einnahmen der Band leben – außer ihm. Er sei nie gerecht an den Einnahmen beteiligt worden und derzeit so gut wie pleite. Der Bassist verließ die Band 2014.

Diesen Vorwurf kann Eric Peterson nicht nachvollziehen. Er gab gegenüber Sticks For Stones zu Protokoll, dass “der Bassist bei Testament das gleiche verdient habe wie jeder andere auch.”

Die Straße ist hart – auch für Testament

“Weißt du, wir alle gehen da raus. Die Straße ist nicht einfach. Aber wir fahren definitiv nicht in einem Van. Wir reisen ziemlich komfortabel. Wir haben genug zu Essen, wir machen ordentliches Geld. Wenn du es als einen Job betrachten müsstest, dann hättest du definitiv einen ziemlich guten Job. Ich weiß nicht was ich sagen soll”, so der Gitarrist gegenüber dem Magazin. “Manche Leute sind einfach nicht glücklich. Ich weiß nicht was er möchte. Was willst du? Du hast das gleiche Geld verdient, wie alle anderen auch!”