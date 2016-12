Ryan Burt, Schlagzeuger der australischen Post-Hardcore Formation The Amity Affliction ,wird bei der anstehenden THIS COULD BE HEARTBREAK-Tour nicht hinter den Kesseln sitzen. Das gab die Band auf ihrem offiziellen Facebook-Profil bekannt. Der Grund sind laut der Band psychische Probleme des Musikers.

“Ryan kämpft derzeit gegen psychische Dämonen und als eine Gruppe von Freunden, die alle schon zuvor mit mentalen Gesundheitsproblemen zu tun hatten, wussten wir, dass es das Beste für ihn wäre, sich die Zeit zu nehmen nach Hause zu gehen und sich professionelle Hilfe zu suchen. Es war keine einfache Entscheidung, aber es ist die richtige. Unsere Priorität ist Ryans Gesundheit und das wird immer an erster Stelle stehen.”

Den Platz von Burt wird für die Tour der ehemalige Funeral For A Friend-Drummer Casey McHale einnehmen.