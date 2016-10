The Dillinger Escape Plan: Greg Puciato isst Fan während der Show den Hamburger weg

Es gibt viele Dinge, die während einer The Dillinger Escape Plan-Show passieren können – immerhin gehört die Mathcore-Formation nicht ganz ohne Grund zu den derzeit spannendsten und unvorhersehbarsten Live-Acts überhaupt. Doch mit dieser – glücklicherweise auf Video festgehaltenen – Aktion haben die Fans wohl nicht gerechnet: Während eines Songs kletterte Frontmann Greg Puciato auf den Balkon der Venue – und traf auf ein paar Fans, die es sich mit Pommes und Burger an der Brüstung gemütlich gemacht hatten. Mit den Worten “Ihr habt hier verdammt nochmal was zu Essen?!” griff der The Dillinger Escape Plan-Sänger zu und ließ sich den Burger während des Songs schmecken.

Was für eine Aktion. Hier das Video: