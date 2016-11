The Great Old Ones: Exklusive Song-Premiere ‘The Shadow Over Innsmouth’

Die französischen Black Metal-Cthulhu-Kultisten The Great Old Ones werde am 27. Januar ihr neues Album EOD – A TALE OF DARK LEGACY veröffentlichen. Jetzt hat die Formation aus Bordeaux einen ersten Song namens ‘The Shadow Over Innsmouth’ veröffentlicht, den ihr bei uns zuerst und exklusiv hören könnt.

Wie schon Bandname und auch Songtitel vermuten lassen, sind The Great Old Ones extrem vom Werk des Horror-Autoren H.P.Lovecraft beeinflusst und verarbeiten in ihren atmospährischen Black Metal-Song Themen und Geschichten des einflussreichen Autors. EOD – TALE OF DARK LEGACY ist bereits das dritte Album der Franzosen und der direkte Nachfolger zu TEKELI-LI aus dem Jahre 2014.

Hört den neuen The Great Old Ones-Song ‘The Shadow Over Innsmouth’ hier zuerst und exklusiv: