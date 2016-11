6 von 10

Platz 5: ... AND JUSTICE FOR ALL! Jetzt gehts ans Eingemachte. ... AND JUSTICE FOR ALL ist das, in Metallica-Maßstäben, progressivste Album der Band und beinhaltet mit ‘One’ einen der ganz großen Hits, der auch dank seines herausragenden Musikvideos viel Lob erfuhr. Auch ‘Blackened’ und ‘Eye Of The Beholder’ bleiben im Kopf. Dennoch nur im Mittelfeld!