Tool: 40-köpfiges Orchester spielt ‘Shism’ (Video)

Metamorphestra wollen ein Album aufnehmen. Das 40-köpfige Orchester aus Los Angeles hat sich zum Ziel gesetzt, Cover-Versionen von verschiedenen Rock- und Metal-Bands in ein imposant instrumentalisiertes Klassik-Gewand zu stecken.

In einer Kampagne auf Kickstarter bietet das Orchester unter der Leitung von Dirigenten Nick Proch, mit dem Tool-Cover zu ‘Shism’ eine grobe Vorstellung, wie das geplante Album THE SHIP OF THESEUS klingen könnte.

Außerdem sollen sich noch Cover zu den Songs ‘Killing In The Name Of’ von Rage Against The Machine, Toxicity von System Of A Down und ein Deftones-Cover befinden.