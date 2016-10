Tool: Danny Carey leidet unter ernsthafter Staphylokokken-Infektion

Erneut keine guten Nachrichten für Tool-Fans: Schlagzeuger Danny Carey leidet derzeit unter einer ernsthaften Staphylokokken-Infektion, die von Ärzten zunächst als Giftspinnenbiss fehlinterpretiert worden war. Wie die Band auf Instagram berichtet, musste die Vierteldollar-große Wunde am Freitag aufgeschnitten und behandelt werden. Am Samstag habe der Körper des Musikers von Kopf bis Fuß geschmerzt und die Ärzte hätten ihm geraten die Show in Sacramento abzusagen. Diese Weisung ignorierte Carey und spielte die Show mit “Kopf- und Gelenkschmerzen”, so der Eintrag.

Ob diese Infektion auch Auswirkungen auf die ohnehin langwierige Produktion des 10.000 DAYS-Nachfolgers hat, ist unklar.