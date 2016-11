Trailer und Infos zu „Metal Tales: Fury of the Guitar Gods“

In Metal Tales: Fury of the Guitar Gods soll der Spieler als Metalhead mithilfe seiner Gitarre die Welt retten, Gitarrengöttern zeigen, wo der Hammer hängt und Seite an Seite mit seinen Metalbrüdern und -schwestern sich erbitterte Riffschlachten liefern.

Metal Tales: Fury of the Guitar Gods soll Metal mit purem Adrenalin verbinden und dem Spieler die ultimative 3D roguelike Shooter-Erfahrung bieten. Kämpfe gegen den Fluch, der von seinen Metaldudes und -dudettes Besitz ergreift, und erlöst sie von einer uralten bösen Macht.

Handlung

Es ist Freitagabend, du sitzt in deiner Stammbar und willst dich von den gewohnten Heavy Metal-Klängen berauschen lassen, die dir stets den Weg ins Wochenende ebnen. Doch irgendwas ist anders – eine unbekannte Dunkelheit liegt in der Luft und stört die heilbringende Harmonie deines Rituals.

Dir schlägt pure Aggression entgegen und zwingt dich in die Selbstverteidigung, während sich deine Gitarre in eine mystische Schnellfeuerwaffe verwandelt. Genug – Greif dir deine Metalklampfe und biete dem Bösen die Stirn! Stell dich den besessenen Metalgöttern und erlöse sie von ihrem finsteren Fluch!

Jeder der Level-Bosse entspringt einem anderen Metalgenre, darunter Black Metal, Math Metal, Nordic Metal und Power Metal. Plane deinen Weg durch die vielschichtigen Levelumgebungen, du entscheidest wo es langeht. Sammle alle in-game Gegenstände, um verborgene Kräfte zu entfalten oder baller dich einfach so schnell wie möglich durch die einzelnen Räume und Korridore, um den Endboss zu erledigen.

Da die Levels immer wieder aufs Neue zufallsgeneriertwerden, soll kein Spiel dem anderen gleichen.

Seht den Trailer zu „Metal Tales: Fury of the Guitar Gods“

https://youtu.be/JT6h3eZJqoA Video can’t be loaded: Metal Tales – Launch Trailer (https://youtu.be/JT6h3eZJqoA)

Key Features:

Komplett eigenständiger Soundtrack und Songs von internationalen Metalbands wie Striker, Despite, Persefone, A Breach of Silence und viele mehr!

Unzählige sammelbare Gegenstände wie Gitarren, Saiten, Pedale, Verstärker, Zaubersprüche und mehr!

8 verschiedene Gitarrengötter im Stile deiner favorisierten Metalgenres!

Mach dir ein Bier mit deinen Metalbrüdern und -schwestern auf und ab auf die Couch: Der Local CO-OP wartet auf euch!

Zufallsgenerierte Levels, die dich mit jedem Mal vor neue Abenteuer und Herausforderungen stellen!

3 komplett unterschiedliche Spielumgebungen – Die Metalbude, das Metalfestival… und die Hölle!

Missions-System, um weitere Upgrades und Gegenstände freizuschalten – werde zum ultimativen Metal-Warrior!

Beschwöre deine Bandmitglieder, wenn du in der Klemme steckst!

Verschiedene spielbare Charaktere!

Das Spiel ist ab sofort hier erhältlich.