Trap Them: Frontmann bricht sich beide Füße und macht einfach weiter

Trap Them sind nicht nur musikalisch eine extreme Erscheinung. Ähnlich hart wie ihre brutale Mischung aus Extremem Metal und Punk sind auch ihre Shows, bei denen die Band keine Rücksicht auf ihr eigenes Wohlergehen nimmt. Jüngstes Beispiel: Bei der Show beim Bloodshedfest in Eindhoven kletterte Frontmann Ryan McKenney auf eine mannshohe Box, um nur wenig später von dort aus herunterzuspringen. Das Problem: Bei diesem Stunt brach sich der Sänger beide Füße – was ihn allerdings nicht davon abhielt, die Show unter Schmerzen zu beenden.

#trapthem about 1 minute before he broke his foot #bloodshedfest #dynamo @trapthem Ein von Tim Aldrin (@de_raketgeleerde) gepostetes Foto am 15. Okt 2016 um 12:09 Uhr

Die folgenden Shows absolvierte McKenney, angemessen mitgenommen aussehend, in einem Bürostuhl.

Much respect to @trapthem for putting on a great show! #TrapThem Ein von Sell Your Metal Shirts (@metalshirts4sale) gepostetes Foto am 16. Okt 2016 um 13:24 Uhr



Respekt!