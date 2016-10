Trivium: Über zehn Jahre altes Video-Material zu ‘Pillar Of Serpents’ veröffentlicht

Offizielle Live-Videos, die sich eher anfühlen wie moderne Handy-Videos sind selten – zum Glück. Im Falle der Aufnahme von ‘Pillar Of Serpents’ von Trivium freuen wir uns allerdings eher über das Release: Das Video zeigt nämlich Aufnahmen aus 2003 oder 2004 (genauer konnte auch Matt Heafy den Zeitpunkt der Show nicht eingrenzen). Die damals noch sehr jungen Trivium spielen den Song ‘Pillars Of Serpents’ ihres ersten Albums EMBER TO INFERNO, das sie in Kürze neu auflegen werden.

Obwohl das Video einigen Youtube-Kommentatoren nicht ganz unbekannt ist (anscheinend war das Quasi-Bootleg Mitte der 2000er bereits auf Kazaa und Limewire verfügbar), ist die Veröffentlichung über den offiziellen Band-Kanal dennoch eine schöne Erinnerung an die Frühphase der einflussreichen Metal-Formation.

Seht hier das Offizielle Trivium-Livevideo zu ‘Pillar Of Serpents’