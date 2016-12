Unveröffentlichtes Video-Material von Lemmy in Berlin aufgetaucht

Mit den deutschen Hard-Rockern Skew Siskin nahm Lemmy über die Jahre mehrere Songs auf. Er verbrachte dadurch viel Zeit mit der Band in ihrem Berliner Monongo Studio. In vielen Momenten war eine Kamera dabei. Seht bisher unveröffentlichtes Material der Rock-Ikone unten im Video!

“Lemmy hat über die Jahre zigtausende Stunden in unserem Studio verbracht”, erklären Skew Siskin zu den jetzt veröffentlichten Video-Aufnahmen. “Dabei entstanden viele gemeinsame Geschichten, musikalische Ideen, Witze etc.”

Weiterlesen Leben ohne Lemmy – METAL HAMMER über Jahr 1 ohne Motörhead Ein Jahr ohne Motörhead - METAL HAMMER lässt in der aktuellen Januar-Ausgabe alte Weggefährten von Lemmy Kilmister zu Wort kommen. Der Tod von Lemmy Kilmister hat vor einem Jahr ein großes Loch in die Metal-Welt gerissen. Musiker und Fans waren gleichermaßen bestürzt über den Tod des beliebten Motörhead-Frontmannes.

Das jetzt veröffentlichte Video-Material durch Skew Siskin, ist nur ein Beispiel für die unzähligen Reaktionen auf den Todestag der Rock-Ikone am 28.12. So gedachte zum Beispiel Metal-Sängerin Doro mit einem Video zu ihrem Song ‘It Still Hurts – in memory of Lemmy Kilmister’ ihrem Wegbegleiter. METAL HAMMER ließ hingegen Fans zu Wort kommen.