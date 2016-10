Video: Serbischer Kinderchor singt Manowar-Hit ‘Heart Of Steel’

Was genau die Chorleiterin des Kinderchores der Grundschule “Ivo Andric” in Belgrad dazu bewogen hat, mit ihren Schülern ausgerechnet die epische Manowar-Ballade ‘Heart Of Steel’ aufzuführen können wir nur vermuten, vermutlich ist sie aber einfach nur großer Fan der US True-Metaller. Somit können wir diese grandiosen Aufnahmen von über 60 Kindern genießen, die aus vollem Herzen die Zeilen “Stand and fight, live by your heart / always one more try, I’m not afraid to die” intonieren, während die Chorleiterin ihre Oberarme anspannt. Und ja: Am Ende setzen natürlich E-Gitarren ein.

Das nennen wir mal Musikunterricht. Auf dem Kanal finden sich zudem noch Kinderchor-Versionen von Songs der Scorpions (‘Humanity’) und Bruce Dickinson (‘Tears Of The Dragon’)

Seht den Manowar-Kinderchor hier: