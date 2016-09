Metallica spielten am 27. September in New York ‘Moth Into Flame’ zum ersten Mal live für ihre Fnas. Der neue Song ist die zweite Auskopplung von HARDWIRED … TO SELF DESTRUCT. Das lang erwartete Album erscheint am 18. November.

Über 70% von euch sind unterdessen bereits jetzt schon davon überzeugt: HARDWIRED … TO SELF DESTRUCT wird ein Hammer-Album!