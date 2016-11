Video: Trivium-Sänger Matt Heafy covert Soundgarden

Mit SILENCE IN THE SNOW wurde klar: Matt Heafy hat sich mittlerweile für einen klaren Gesangsstil entschieden. „Seitdem ich 12 Jahre alt war, wollte ich ein guter Sänger sein“ erklärte er Sänger letztes Jahr. Der Vocal Coach von Guns N‘ Roses-Sänger Axl Rose half ihm auf dem Weg zum Klargesang. Dass sich die Gesangs-Stunden gelohnt haben, beweist jetzt auch Heafys Soundgarden-Cover zu ‘Black Hole Sun’.

https://youtu.be/_iGrA2238xo Video can’t be loaded: Trivium „Black Hole Sun“ Soundgarden cover Live @ SiriusXM // Octane (https://youtu.be/_iGrA2238xo)

Matt Heafy über seine Entscheidung

Der Trivium-Sänger erklärte den Wechsel seines Gesangsstil so:

„Ich habe geschrien, weil ich einfach nicht singen konnte. Ich bin stolz und es ist aufregend, endlich das was ich liebe auf die Art zu tun, wie ich es liebe.“

Weiterlesen Trivium: Matt Heafy hatte Stimmprobleme, Gründe für weniger Shouts Es waren nicht nur künstlerische Gründe, die für Trivium zur Entscheidung führten auf SILENCE IN THE SNOW auf Shouts zu verzichten. Auch Matt Heafys Gesundheit spielte eine Rolle. Viele der Fans wünschten sich allerdings den alten Gesangsstil zurück und wollen, dass der Trivium-Sänger den klaren Gesang wieder an den Nagel hängt. Doch auch darauf fand Matt Heafy klare Worte:

„Es ist einfach zu schreien. Zu singen ist schwierig„, behauptet der Sänger. „Ich wollte immer lieber das tun, was mich herausfordert. Wer die alte Version lieber mag, der soll eben den alten Kram hören, der verschwindet nicht und wir werden ihn auch weiterhin live spielen.„