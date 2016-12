Video: Weihnachtsparodie zu ‘B.Y.O.B.’ von System Of A Down

Der Song ‘N.O.E.L.’ ist eine Weihnachtsparodie auf ‘B.Y.O.B.’ von System Of A Down. Im Video nehmen sich die US-Amerikaner von Psychostick den Konsumrausch namens “Weihnachten” vor. Seht den witzigen Clip unten!

System Of A Down 2017

Und bei dem Original, wie geht es da weiter? Für System Of A Down steht im kommenden Jahr wohl einiges auf dem Programm. Fans dürfen sich über eine Tour 2017 freuen. Außerdem gibt es Grund zur Hoffnung auf ein neues Album. Laut Schlagzeuger John Dolmayan, der mit dem Magazin Kerrang! sprach, habe man mittlerweile zumindest genug Material für einen HYPNOTIZE-Nachfolger gesammelt.

System Of A Down: Neues Album kommt (sehr wahrscheinlich) Laut Aussage des System Of A Down-Schlagzeugers stehen genug Songs für ein neues Album. Die Details zum HYPNOTIZE-Nachfolger bleiben allerdings noch vage. "Ich will, dass alle Beteiligten sich wohl dabei fühlen", meint Dolmayan in Hinsicht auf die neuen Songs. "Daran arbeiten wir zur Zeit. Wir fühlen allerdings einen großen Druck dabei, denn schließlich sind es mittlerweile elf Jahre – mindestens 12 bis das Album rauskommt."