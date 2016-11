Volbeat: Seht das neue Video zu ‘Seal The Deal’

Erfolg für die dänische Rock-Institution Volbeat: Ihr neues Album SEAL THE DEAL & LET’S BOOGIE schaffte es in der Startwoche auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Album-Charts! Die Platte konnte auch in unserer Juni-Ausgabe satte sechs Punkte abräumen und begeisterte unseren Rezensenten Sebastian Kessler mit lässiger Rockabilly-Attitüde, übergroßen Rock-Gesten und flirrenden Metal-Soli. Lest die ganze Rezension hier!

Jetzt haben den Dänen ein neues Video zu dem Song ‘Seal The Deal’ veröffentlicht. Seht das Video hier:

https://youtu.be/_v2J_stvHes Video can’t be loaded: Volbeat – Seal The Deal (https://youtu.be/_v2J_stvHes)

Volbeat auf Tour

Die dänische Rock-Institution Volbeat sind momentan mit ihrem aktuellen Album SEAL THE DEAL & LET’S BOOGIE auch in Deutschland auf Tour. Mit dabei sind die australischen AC/DC-Nachfahren Airbourne und die US-Hardrocker Crobot. Wer sich diesen dreifachen Rock-Wirkungstreffer nicht entgehen lassen möchte, hat bei einem der folgenden Dates noch die Möglichkeit dazu:

Volbeat + Airbourne + Crobot

07.11. Stuttgart, Schleyer-Halle

09.11. Köln, Lanxess Arena

10.11. Frankfurt, Festhalle

12.11. Leipzig, Arena

13.11. Oberhausen, König-Pilsener-Arena