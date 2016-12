Volbeat: Seht ‘Dead But Rising’ (Live bei Rock Im Park)

In diesem Jahr haben Volbeat mit SEAL THE DEAL & LET’S BOOGIE (Review) erst ein hervorragendes Album abgeliefert und dabei wieder einmal bewiesen, dass ihnen in Sachen Crossover so schnell keiner etwas vormachen kann.

Das bewies die dänische Rock-Institution auch auf diversen Festivals im Sommer 2016. So im Juni auch auf dem Rock Im Park. Daran erinnert die Band jetzt mit ihrem offiziellen Live-Video zu ‘Dead But Rising’:

https://youtu.be/RoBVyo2izag Video can’t be loaded: Volbeat – Dead But Rising (Live From Rock Im Park, Germany) (https://youtu.be/RoBVyo2izag)

Auch im Sommer 2017 gehen Volbeat wieder auf Tour:

METAL HAMMER präsentiert

Volbeat