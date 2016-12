Wacken Open Air 2017: Vorschau auf Bands, Matsch und Metal-Party

Auch 2017 wird es wieder laut im Norden: Das legendäre Wacken Open Air, seines Zeichens das größte Metal-Festival der Welt, wird 28. Zwischen dem 3. und 5. August werden wieder unzählige Bands auf acht Bühnen auftreten und den heiligen Wacken-Acker kurzzeitig zum lautesten der Republik machen. Wer am Start ist und was sonst noch so geht, lest ihr hier!

Das Line-Up beim Wacken Open Air 2017:

Rainbowbar in Wacken

Zu Ehren des Ende 2015 verstorbenen Lemmy Kilmister wird auf dem Festivalgelände erneut ein Nachbau der legendären “Rainbow Bar & Grill” errichtet, in dem der Motörhead-Frontmann Stammgast war. Vor dem Original in Los Angeles wurde dieses Jahr eine Lemmy-Statue errichtet, in Wacken wird man mit dem einen oder anderen ‘Lemmy’ (Jack Daniels-Cola) auf den legendären Rocker anstoßen können.

Night To Dismember

In Anlehnung an die traditionelle A Night To Remember am Donnerstagabend, bei der Größen der Metal-Szene besondere Setlists und Shows aufbieten, wird es jetzt auch im Zelt gleichzeitig einen Themenabend geben. Bei der Night To Dismember geht es hart zur Sache – dafür sorgen Bands des gesamten Extrem Metal-Spektrums, darunter Napalm Death, Mayhem, Aborted, Imperium Dekadenz, Dawn Of Disease und Brujeria. Das wird brutal!

Ein neuer Name für die Party Stage

Die Party Stage wird 2017 umbenannt – ein Fan-Contest, bei dem Wacken-Gänger ihre Vorschläge einreichen konnten endete bereits Ende November 2016. Ein Voting soll im Anschluss bestimmen, wie die “dritte Hauptbühne” dann im August heißen wird!