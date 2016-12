Wacken Winter Nights 2017: Tagestickets im Vorverkauf, Running Order veröffentlicht!

Vom 10. bis 12 Februar steigen in Wacken die ”Wacken Winter Nights”, bei denen u.a. Subway To Sally, Tanzwut, Unzucht, Versengold, Vogelfrey, dArtagnan, Mono Inc., Nachtblut und viele weitere Bands aus dem Gothic- und Mittelalter-Spektrum Licht ins winterliche Norddeutschland bringen werden.

Nachdem die Drei-Tags-Tickets beinahe ausverkauft sind, was laut Veranstalter „ein toller Vertrauensbeweis der Fans ist”, gehen auch die limitierten Tagestickets in den Vorverkauf. Je nach Veralstaltungstag variiert der Preis zwischen 19 und 46€, während das 3-Tages-Ticket mit 69€ zu Buche schlägt. Die Tickets können unter www.metaltix.com erstanden werden.

Das Lineup ist mit den Bestätigungen von Shawn James, Magda Anderson und Melted Space. Die Running Order ist unter www.wacken-winter-nights.com verfügbar!