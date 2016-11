Whitechapel: Gefälschte Weihnachtspullis im Umlauf

Die US-Deathcore-Formation Whitechapel warnt ihre Fans vor dem Kauf von gefälschten Weihnachtspullis. Nachdem die traditionell-hässliche Stickware in den letzten Jahren auch im Metal-Bereich immer beliebter wurde, wollen jetzt anscheinend Hersteller aufspringen, die sich die lästigen Lizenzgebühren sparen wollen. Wie Whitechapel in einem Facebook-Post erklären, sind in dem sozialen Netzwerk Werbeanzeigen aufgetaucht, die keine offiziellen Motive der Band zeigen.

“Die Band ist mit dieser Firma in keiner Weise verbunden und erhält KEIN Geld von den Verkäufen. Nicht nur hilft den Bands der Kauf dieser Gegenstände nicht, es schadet ihnen sogar”, so Whitechapel-Gitarrist Alex Wade auf der offiziellen Facebook-Seite der Band. “Wenn ihr einen gesponserten Post auf Facebook für einen Weihnachts-Pulli seht, der nicht von uns kommt, KAUFT ES NICHT. Und stellt sicher, dass ihr einen Kommentar hinterlasst in dem ihr ihnen erklärt, was ihr darüber denkt, dass eure Lieblingsbands abgezogen werden. Danke!”

Wie Rock Feed berichtet ist neben Whitechapel auch die Australische Deathcore-Band Thy Art Is Murder betroffen.