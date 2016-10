Whitechapel: Neues Video zu ‘Bring Me Home‘ veröffentlicht

MARK OF THE BLADE war das erste Whitechapel-Album, auf dem Frontmann Phil Bozeman auch Klargesang in die drückenden Shouts der Deathcore-Formation eingeflochten hat – und der Band damit eine starke neue Facette verlieh, die die Platte zu einer der interessantesten ihres Genres im Jahr 2016 machten.

Jetzt hat die Band ein für ihren Stil ganz und gar untypisches Video zum Song ‘Bring Me Home’ veröffentlicht. Nicht nur ist der Track der einzige Song der aktuellen Scheibe, auf dem fast ausschließlich Klargesang von Bozeman zu hören ist, das Video taucht auch bildgewaltig in die Gefühlswelt des Frontmannes ein und verleiht dem Text, der sich mit dem Tod von Bozemans Vater beschäftigt, noch mehr Wucht.

“Das Video bedeutet mir mehr als alles, was wir je gemacht haben”, so der Sänger. “Es porträtiert meinen Kampf, damit fertig zu werden, dass mein Vater gestorben ist als ich zehn war. Die Einstellungen von mir, zeigen mich in meinen dunkelsten Momenten. Suizidale Gedanken und Einsamkeit. […] Die letzte Einstellung ist von dem echten Grab meiner Eltern. Es ist wirklich großartig, diese Authentizität im Video zu haben. Die letzte Sequenz zeigt, dass ich es überlebt habe, und niemals aufgeben und weitermachen werde!”

Seht das neue Whitechapel-Video zu ‘Bring Me Home’ hier: