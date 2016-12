Wie Motörhead-Produzent Cameron Webb fast seinen Job verloren hätte

INFERNO war das erste Album von Motörhead, das von Cameron Webb produziert wurde. Alle darauffolgenden Alben wurden ebenfalls von ihm produziert und er gilt als enger Vertrauter der Band. Aufgrund eines Missverständnisses wäre aber fast alles ganz anders gekommen.

Rock’n’Roll statt Heavy Metal

Webb wollte sich vor dem Treffen eigentlich noch besser vorbereiten, als er jedoch feststellte, wie viele Alben Motörhead veröffentlicht hatten, wollte sich Webb voll und ganz auf sein Wissen über Motörheads frühen Jahre verlassen. Beim Dinner erzählte er dann seine Vision vom nächsten Album:

Ich saß also beim Dinner, aß mein Steak und verkaufte mich. Ich erzählte ihnen, dass ich ein hartes Album produzieren wollte, das fast schon nach Metal klingt. Lemmy schaute mich daraufhin an und sagte: ‘Cameron, wir sind eine Rock’n’Roll-Band. Wir sind keine Heavy-Metal-Band.’

Interview mit Cameron Webb