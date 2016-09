Wird das neue Metallica-Album Top, Mittelmaß oder Flop? Eure Meinung im Detail!

Das Ergebnis ist eindeutig: Metallicas Vorbereitungen auf den Release ihres neuen Albums und vor allem die ersten beiden Single-Auskopplungen haben euch überzeugt. Nur 6% von derzeit über 7.300 Abstimmenden sind unzufrieden.

Ganze 70% von euch sind sogar bereits jetzt schon davon überzeugt: HARDWIRED … TO SELF DESTRUCT wird ein Hammer-Album und in vielen Kommentaren auf unserer Facebook-Seite ist zu lesen: Damit haben viele überhaupt nicht (mehr) gerechnet. In acht langen Jahren Wartezeit kann die Euphorie schonmal etwas nachlassen – selbst beim größten Metallica-Fan.

Auch viele der Kritiker, die Metallica vorwarfen, über die Jahre verweichlicht und uninspiriert geworden zu sein, bekamen ihren Mund ob der Naturgewalt des Songs nicht mehr zu – und auch der ehemalige Bassist Jason Newsted kam nicht umhin, Stolz für seine alten Weggefährten zu verspüren.

Gestern dann, lieferten uns Metallica ein weiteres Puzzlestück zu dem Album, mit dem die Thrash-Veteranen die Metal-Welt – wie viele Male zuvor – ins Wanken bringen wollen. 'Moth Into Flame' hat dabei einen ganz anderen Charakter als 'Hardwired'. War die erste Single eine schnell zündende Granate, so nehmen sich Hetfield, Ulrich, Hammett und Trujillo die Zeit und agieren diesmal vielschichtiger: Es drückt, es thrasht, es sägt und singt – Dieser Refrain, vor allem Hetfields melodiöser Gesang, setzen sich im Kopf fest und klingen noch lange nach.

Bis HARDWIRED…TO SELF DESTRUCT erscheint, bleibt noch Zeit für die Meinungsbildung und vielleicht entscheidet sich das “Mittelmaß” noch für “Top” oder “Flop” und spätestens nach dem 18. November haben wir alle Gewissheit.

