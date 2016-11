With Full Force 2017: Das Festival zieht nach Ferropolis

Die WFF-Familie zieht um: Die Veranstalter verabschieden sich im kommenden Jahr von Roitzschjora und ziehen mit dem With Full Force 2017 ins knapp 30 Kilometer entfernte Ferropolis/Gräfenhainichen. Vom neuen Ort versprechen sie sich mehr Sicherheit und Qualität – aber auch eine vierte Bühne soll es geben.

So schreiben die Veranstalter, dass sie in der neuen „Stadt aus Eisen“ mehr Möglichkeiten für ein grandioses Festivalwochenende als bisher haben. Auch sollen verschlammte Gelände und Blitzeinschläge der Vergangenheit angehören, ganz zu schweigen von nicht erfüllbaren behördlichen Weisungen. Stattdessen wird es ausreichend feste Toiletten und Duschen für alle Besucher geben und auch die offiziellen Badestrände können genutzt werden. Um den Umzug perfekt zu machen, wird das With Full Force 2017 um eine vierte Bühne erweitert.

Gleicher Preis trotz mehr Komfort

Trotz dieser willkommenen Verbesserungen soll sich an den Ticketpreisen nichts ändern, eine Preiserhöhung wird also nicht stattfinden. Die Veranstalter versprechen, dass die Kapazitäten gleich bleiben und der gemütliche Charakter des With Full Force erhalten bleiben soll.

Das With Full Force 2017 findet vom 22. bis zum 26. Juni 2017 statt

Exklusives Interview in METAL HAMMER 12/2016

In der Dezember-Ausgabe des METAL HAMMER haben wir ein exklusives Interview mit den Veranstaltern für euch. Dort findet ihr dann auch alle Details und wichtigen Infos zum neuen Ort und zum With Full Force 2017. METAL HAMMER 12/2016 ist ab dem 15. November 2016 erhältlich.

