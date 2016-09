Wovenwar: Gitarrist Phil Sgrosso steigt aus

Das neue Wovenwar-Album HONOR IS DEAD wird am 21.Oktober erscheinen – allerdings wird Gitarrist Phil Sgrosso, der viel zum Songwriting der Platte beigetragen hat, dann nicht mehr für die As I Lay Dying-Nachfolgeformation in die Saiten greifen. Der Gitarrist gab auf seinem offiziellen Facebook-Profil bekannt, dass seine anderen Projekte, darunter u.a. Poison Headache, zu viel Raum einnehmen würden und er eher andere musikalische Ziele verfolgen möchte, als sich zu 100% auf Wovenwar zu konzentrieren.

Mit dem kommenden Album, bei dem er nicht nur als Songwriter, sondern auch als Co-Produzent und Gitarren-Techniker involviert war, habe diese Entscheidung allerdings nichts zu tun. “Ich bin stolz, dass ich dieses Album in meiner Diskographie zu haben und ich bin dankbar, diese Zeit mitgemacht zu haben und mich selbst zu pushen und neues Musikalisches Terrain zu entdecken. ich wünsche der Band alles Gute für die Zukunft.”