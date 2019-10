3 aktuelle CDs + 12 Ausgaben METAL HAMMER zum Sparpreis

Im METAL HAMMER-Interview spricht Tim Lambesis über das Tatmotiv, die Haft, die Rehabilitation und seine aktuelle private Situation.

METAL HAMMER: Was für ein Typ war Tim Lambesis im Jahr 2013? Tim Lambesis: Ich befand mich in der dunkelsten Phase meines Lebens. Nicht nur am Tag meiner Verhaftung, sondern über einen längeren Zeitraum hinweg. Aus heutiger Sicht…