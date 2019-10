70.000 Tons Of Metal: Alle Infos zur weltgrößten Heavy Metal-Kreuzfahrt

Foto: (c) Katja Borns. All rights reserved.

METAL HAMMER präsentiert: 70.000 Tons Of Metal

Datum

Runde 10 dieses einzigartigen Events findet vom 7. bis zum 11. Januar 2020 statt.

Veranstaltungsort

Auf dem 154.000-Tonnen-Luxusliner, der Independence of the Seas, geht es von Miami/Fort Lauderdale, Florida, bis zur Insel Cozumel in Mexico und natürlich wieder zurück.

Start-Adresse:

Port Everglades

1850 Eller Drive

Fort Lauderdale, Florida 33316

Preise & Tickets

Der Vorverkauf für Gold- und Silver Survivors ist bereits in vollem Gange. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am 26. Oktober um 12 Uhr. Tickets gibt es dann an dieser Stelle.



Für einen Startpreis ab 833 $ pro Person ohne Steuern und Gebühren gibt es Unterbringung auf dem Schiff, unbegrenzten Eintritt zu allen Shows, alle Mahlzeiten und unzählige Attraktionen wie z.B. Meet & Greets mit den an Bord befindlichen Bands.

Bands

Die Band-Liste wird regelmäßig aktualisiert. Neu hinzukommende Acts werden fett markiert:

Candlemass

Einherjer

Emperor

Epica

Haggard

Leaves‘ Eyes

Moonsorrow

Origin

Wintersun

Venom

Running Order

Sobald eine Running Order für das Festival steht, findet ihr sie an dieser Stelle!

Weitere Informationen

60 Bands, 4 Tage, 1 Kreuzfahrtschiff und nur 3000 Tickets. Das ist 70.000 Tons Of Metal, die weltgrößte Heavy Metal-Kreuzfahrt.

Mit 9 aufeinanderfolgenden, ausverkauften Touren seit der ersten Kreuzfahrt 2011 bietet diese Kombination aus 5-Nächte-und-4-Tage-Metal-Festival und Karibikkreuzfahrt 3.000 Metalheads eine einmalige Möglichkeit, Seite an Seite mit 60 Weltklasse-Bands zu feiern.

Jede Band spielt zweimal, und man erhält uneingeschränkten Festivalzugang zu 120+ Liveauftritten, inklusive “Jamming In International Waters All Star Jam”, Meet & Greets mit jeder Band, Clinics und Workshops auf Tuchfühlung mit den Künstlern und exklusiven Listening Sessions für Albumpremieren. Dies alles und der Verzicht auf VIP-Bereiche an Bord vermitteln das Gefühl, dass jeder einen Backstage-Pass besitzt. Und wem das noch nicht ausreicht, der hat sogar die Möglichkeit, mit seinen Lieblingskünstlern ein traumhaftes Reiseziel in der Karibik zu erkunden.

Livestream und TV

Bisher gibt es noch keine Informationen, ob ausgewählte Auftritte auch von zu Hause aus angesehen werden können.