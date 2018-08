Ab Herbst könnt ihr als Biene im „Bee Simulator“ durch die Lüfte fliegen

Im „Bee Simulator“ schlüpft ihr in die Rolle einer Honigbiene

Ego-Shooter, Rennspiele und Action-Adventure kann doch jeder und gebt es zu: Sie hängen euch inzwischen zum Hals raus. Jedes Jahr ein neues „Call Of Duty“ ist doch langweilig. Was die Gaming-Welt wirklich braucht, sind Abwechslung und frische Ideen! Und genau das sollt ihr jetzt ab Herbst kriegen. Denn dann erscheint der „Bee Simulator“.

„Bee Simulator“: Die Handlung

Hier der Vollständigkeit halber auch noch die offizielle Spielebeschreibung, wie sie unter anderem auch auf Steam zu finden ist:

Wenn sich die ersten Sonnenstrahlen über dem Horizont erstrecken, erwacht der Bienenstock langsam. Hierarchie und Fleiß sind entscheidend für das Wohlbefinden des ganzen Schwarmes. Also überprüft eure Flügel, messt eure Fühler, nehmt Befehle der Königin entgegen und begebt euch auf Missionen. Und das ist erst der Anfang deiner Abenteuer. Plötzlich erfährt man, dass die Leute den Baum fällen wollen, der den Bienenstock hält. Jetzt liegt dein Schicksal – und das deiner gesamten Familie – in deinen kleinen, wendigen Beinen und schnellen Flügeln!

„Bee Simulator“ erscheint im Herbst 2018 für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch. Wir zählen die Tage!