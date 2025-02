AC/DC gehen 2025 erneut auf Europa-Tour

Foto: AFP via Getty Images, INA FASSBENDER. All rights reserved.

AC/DC "PowerUp Tour 2024" in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen am 17. Mai 2024

Zuletzt drehten bereits wieder Gerüchte die Runde, dass es AC/DC nach der Ankündigung der diesjährigen Konzertreise durch Nordamerika ebenfalls wieder in Europa wissen wollen. Nun machen es Angus Young und Co. offiziell: Die Aussie-Rocker laden 2025 tatsächlich noch einmal zu Stadionshows in der Alten Welt.

Auf ein Neues!

Auf dem Plan der Open Air-Tournee stehen dabei auch drei Gastspiele in Deutschland. So können sich die hiesigen AC/DC-Fans schon einmal den 30. Juni und das Berliner Olympiastadion vormerken. Außerdem gibt sich das Quintett am 8. Juli im Düsseldorfer Open Air Park die Live-Ehre. Des Weiteren dringen „Atzedatze“ auch in den Südwesten der Republik vor: Am 17. August geht es für den Tour-Tross auf die Karlsruher Messe. Den Rest der europäischen Termine gibt es weiter unten zum einsehen. Der Ticket-Vorverkauf startet für alle Konzerte am 7. Februar um 10 Uhr Ortszeit entweder bei Eventim oder auf acdc.com.

AC/DC werden bei den anstehenden Konzerten höchstwahrscheinlich in derselben Besetzung wie 2024 auftreten. Am Mikro steht natürlich Brian Johnson. Angus und Stevie Young bilden die Gitarrenfraktion. Am Schlagzeug saß nicht Phil Rudd, sondern Matt Laug (Alanis Morissette, Alice Cooper, Slash’s Snakespit, Vasco Rossi), der bereits im Oktober 2023 beim Power Trip Festival in Kalifornien ausgeholfen hatte. Darüber hinaus war Bassist Cliff Williams wie vermutet nicht mit von der Partie — an seiner statt bediente Chris Chaney (Jane’s Addiction, Alanis Morissette, Taylor Hawkins & The Coattail Riders) den Tieftöner.

AC/DC — Europa-Tour 2025:

26.06. CZ-Prag, Airpot Letnany

30.06. Berlin, Olympiastadion

04.07. PL-Warschau, PGE Narodowy

08.07. Düsseldorf, Open Air Park

12.07. ES-Madrid, Metropolitano Stadion

20.07. IT-Imola, Autodromo Internazionale Enzo E Dino Ferrari

24.07. EE-Tallinn, Song Festival Grounds

28.07. SE-Göteborg, Ullevi

05.08. NO-Oslo, Bjerke Rennstrecke

09.08. FR-Paris, Stade De France

17.08. Karlsruhe, Messe

21.08. UK-Edinburgh, Murrayfield Stadion

