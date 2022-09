Alex Skolnick: Ein Rückblick zum 54. Geburtstag

Alex Skolnick kann mit 54 Jahren auf eine beachtliche Historie markanter Höhepunkte und prägender Metal-Momente zurückblicken. Der ehemalige Schüler des Rock-Gitarristen Joe Satriani stieß bereits mit jungen 16 Jahren zu Testament (damals noch Legacy) und half, mit THE LEGACY (1987), THE NEW ORDER (1988) und PRACTICE WHAT YOU PREACH (1989) das Fundament für den Thron der Thrasher zu errichten.

Titanen der Schöpfung

Nach der Veröffentlichung von THE RITUAL (1992) verließ Skolnick die Band und verfolgte unterschiedlichste musikalische Vorhaben. Während seines Testament-Hiatus‘ ersetzte er unter anderem kurzzeitig den Gitarristen Criss Oliva von Savatage für deren Album HANDFUL OF RAIN (1994) und gründete in den frühen 2000er Jahren seine Jazz-Band The Alex Skolnick Trio, die bis 2021 aktiv geblieben ist.

Empfehlung der Redaktion Dave Lombardo: Kein Vorspielen bei Testament Thrash Metal Seit ein paar Monaten spielt Dave Lombardo wieder bei Testament. Der Schlagzeuger ist allerdings nicht auf dem üblichen Weg in die Band gekommen. Die Wege führten Alex Skolnick temporär wieder zu Testament, als die Band bisherige Klassiker für FIRST STRIKE STLL DEADLY (2001) neu aufgenommen und eine Reunion-Tournee geplant hatte. Seit 2005 hält der Musiker allerdings wieder eine feste Position in den Reihen der kalifornischen Thrash-Gruppe – und kann seither bemerkenswerte Erfolge verzeichnen. Nach THE FORMATION OF DAMNATION (2008), dem ersten Testament-Album mit Originalmaterial seit neun Jahren, landete die Band mit der Veröffentlichung von DARK ROOTS OF EARTH (2012) erstmalig Platz 12 der Billboard Top 200-Charts und Platz 1 der Hard Rock- und Rock-Album-Charts. Auch BROTHERHOOD OF THE SNAKE (2016) und TITANS OF CREATION (2020) knüpften nahtlos an die Brillanz ihrer Vorgänger an und lassen seither fieberhaft auf eine nächste Scheibe hoffen.

Abseits von Testament

Wie bereits erwähnt, schloss sich Alex Skolnick nach seinem ersten Ausstieg bei Testament zeitweise Savatage an, um die Prog-Metaller sowohl im Studio als auch live zu unterstützen. Obwohl die Zusammenarbeit nicht lange währen sollte, ging es für den derzeit bereits namhaften Musiker 1995 sogar an die Gitarre des Prince Of Darkness, Ozzy Osbourne.

Empfehlung der Redaktion Bürgermeister von Albuquerque besucht Testament/Exodus/Death Angel-Konzert Thrash Metal Tim Keller, Bürgermeister von Albuquerque, enthüllt sein Metalhead-Dasein erneut durch den Besuch eines Konzerts von Testament, Exodus und Death Angel. Darüber hinaus leitete Skolnick bis Mitte der Neunziger Jahre mehrere Projekte in der San Francisco Bay Area, darunter Skol-Patrol, eine Funk-Band mit Michael Manring, die Themen aus Polizeiserien spielte. Er nahm zwei Alben mit Attention Deficit auf, einem Trio mit Manring und Tim Alexander von Primus. In den späten Neunzigern arbeitete er dann mit dem Electro-Geiger Joe Deninzon, den er in New York City an der New School kennengelernt hatte, in der Band Stratospheerius zusammen und nahm das Album THE ADVENTURES OF STRATOSPHEERIUS (2002) auf. Außerdem ist er auf deren Album LIVE WIRES (2004) zu hören.

1998 zog Skolnick nach New York City und begann, sich ganz dem Jazz zu widmen. Er schrieb sich an der New School for Jazz & Contemporary Music ein und schloss sein Studium mit einem Diplom in Jazz Performance ab. Seit 2002 war er mit dem Alex Skolnick Trio unterwegs, eine Jazz-Gruppe, die für ihre mitreißenden Bebop-Interpretationen klassischer Rock- und Heavy Metal-Songs bekannt ist, und nahm zahlreiche Platten auf.

Wir wünschen dem Musiker nur das Beste für das neue Lebensjahr und bleiben gespannt auf alles, was noch kommen mag.

