Alexi Laiho: In Gedenken an den Children Of Bodom-Schöpfer

auch interessant

Zwei Jahre ist es inzwischen her, dass Alexi Laiho, Gitarrist, Sänger und Hauptsongwriter der finnischen Melodic Death Metal-Band Children Of Bodom, den tödlichen Folgen seines Alkoholkonsums erlag. Noch immer wiegt die Nachricht schwer, noch immer klaffen die Wunden. Dennoch erinnern wir uns gerne an einen Künstler, dessen musikalisches Erbe für die Ewigkeit bestimmt ist.

Inearthed

Schon Jahre vor seinem Tod pflasterten die melodischen Schöpfungen Alexi Laihos den Pfad des Death-Subgenres und beeinflussen nach wie vor das tagesaktuelle Geschehen der vornehmlich in Schweden aufgekommenen Gattung. Eventuell liegt es also im territorialen Ursprung von Children Of Bodom, der finnischen Stadt Espoo, begründet, dass die Band nie „offiziell“ zu den Urvätern des melodischen Death Metal-Untergrunds gezählt wurde, sich dennoch neben At The Gates, Dark Tranquillity und weiteren unter die bekanntesten Vertreter des Genres reihen konnte.

Empfehlung der Redaktion Children Of Bodom veröffentlichen neues Live-Album Melodic Death Metal Children Of Bodom kündigen eine neue Veröffentlichung an. Dabei soll es sich um die Aufnahmen ihres letzten Auftritts im Dezember 2019 in Helsinki handeln. Andererseits mögen die Anfänge von Children Of Bodom (damals noch Inearthed), insbesondere aufgrund der Demo-Tapes IMPLOSION OF HEAVEN (1994) und UBIQUITOS ABSENCE OF REMISSION (1995), Grund zur Verwirrung bezüglich der stilistischen Einordnung der Gruppe geliefert haben. Während Demo Eins und Zwei noch deutliche, klassische Death Metal-Akzente enthielten, steuerten Children Of Bodom mit SHINING (1996) klanglich erstmals auf die Sphäre zu, die ihnen später ihren Welterfolg sichern sollte.

Children Of Bodom

Während SOMETHING WILD (1997), das Debüt-Album der Band, dennoch verschiedenste Einflüsse durchscheppern ließ, darunter auch klassische Elemente des Heavy und Speed Metal, katapultierten sich die Finnen unmittelbar auf den Radar der skandinavischen Musikszene – und besiegelten ihr Metier der Expertise mit dem darauffolgenden HATEBREEDER (1999).

Auf ihren Kult-Hit ‘Hate Me’ folgte ein Dauerbrenner nach dem nächsten, darunter ‘Needled 24/7’ und ‘Angels Don’t Kill’ aus den Alben FOLLOW THE REAPER (2000) und HATE CREW DEATHROLL (2003).

Empfehlung der Redaktion Children Of Bodom eröffnen Museum, Bar und Sauna Melodic Death Metal Im finnischen Espoo werden drei Ex-Children Of Bodom-Musiker noch diesen Herbst die Bodom Bar inklusive Museum und Sauna aufmachen. Nachdem die Band zahlreiche Besetzungswechsel durchlebt hatte, gelang mit ARE YOU DEAD YET? (2005) der internationale Durchbruch. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich Children Of Bodom bereits an der Seite von Genre-Größen wie Dimmu Borgir, Arch Enemy, In Flames und zahlreichen weiteren behaupten können.

ARE YOU DEAD YET? bei Amazon bestellen

Die Nachfolger BLOODDRUNK (2008), RELENTLESS RECKLESS FOREVER (2011) und HALO OF BLOOD (2013) hielten das Karrierehoch der Band weiterhin auf dem Pegel.

Bodom After Midnight

Auch I WORSHIP CHAOS (2015) und HEXED (2019) verzeichneten große Erfolge, konnten kommerziell allerdings nicht mehr an die Vorgänger anknüpfen. Im selben Jahr der HEXED-Veröffentlichung kam es dann zum Bruch der bis dato Kultstatus innehabenden Band.

Obwohl sich Jaska Raatikainen, Henri Seppälä und Janne Wirman entschieden hatten, ihre Vorhaben in gewohnter Konstellation zu unterbinden, sollte die Bodom-Historie für Alexi Laiho keinesfalls stagnieren.

Empfehlung der Redaktion Children Of Bodom trennten sich wegen Laihos Alkoholsucht Melodic Death Metal Jaska Raatikainen, Henri Seppälä und Janne Wirman zufolge haben sich Children Of Bodom Ende 2019 wegen Alexi Laihos Alkoholsucht getrennt. Gemeinsam mit Gitarrist Daniel Freyberg ging eine mehr oder weniger neue Formation von Bodom an den Start: Bodom After Midnight. Nachdem Mitja Toivonen und Waltteri Väyrynen die Aufstellung komplettiert hatten, kam es allerdings bloß zu einer einzigen EP unter dem frisch gehissten Banner. PAINT THE SKY WITH BLOOD (2021) wurde am 30. April 2021, also wenige Monate nach dem Tod von Alexi Laiho, veröffentlicht.

PAINT THE SKY WITH BLOOD bei Amazon bestellen

„A Chapter Called Children Of Bodom“

Noch immer werden vereinzelte Zusammenarbeiten von Laiho und unterschiedlichsten Musikschaffenden posthum publiziert. Kürzlich erst verkündeten (die verbliebenen) Children Of Bodom, dass schon bald ein Live-Album erscheinen wird, das sowohl Video- als auch Tonmaterial der ominösen letzten Children Of Bodom-Show des 15. Dezember 2019 in Helsinki enthalten soll. Wir freuen uns darauf – genauere Informationen dazu findet ihr hier.

Ansonsten: Rest in power, Alexi Laiho!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.