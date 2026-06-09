Die Musikszene ist häufig ein hartes Pflaster. Das viele Reisen für Konzerte und Tourneen bedeutet für Kreative den Verzicht auf vieles, was das alltägliche Leben ausmacht: Freunde, Familie und generell private Momente. Im Interview mit dem deutschen YouTuber Moshpit Passion sprach die Blue Medusa– und Dragonforce-Frontfrau Alissa White-Gluz über Dinge, die sie aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit verpasst hat.

Zweischneidiges Schwert

„Ich habe gelernt, dass ich sehr widerstandsfähig bin und dass es sehr wichtig ist, seinem Instinkt zu vertrauen, wenn es um Situationen und Menschen geht. Wenn man diesen Instinkt unterdrückt, kann man es am Ende bereuen“, erklärte Alissa White-Gluz. „Wir alle haben diese Art von Intuition, um zu wissen, wann etwas sicher ist und wann nicht. Manchmal hört man nicht darauf, weil man einfach denkt: ‚Ich muss dies tun, ich muss das tun, einfach professionell sein.‘ Aber ich denke, es ist wichtig, darauf zu hören.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ich glaube auch, dass die meisten Musiker – und ich auch – die Vorstellung vertreten, man müsse alles der Musik unterordnen. Wenn das bedeutet, nicht zu essen, keine Familie zu haben, die Ausbildung nicht abzuschließen, dann muss man es eben tun. Man muss in den Tourbus.

Genau so war ich lange Zeit – und ich bin es zum Teil immer noch –, aber denke wirklich, es ist wichtig, dass es ein Gleichgewicht gibt und dass die Leute erkennen, dass auch andere Dinge wichtig sind. Zum Beispiel die Familie. Die Gesundheit. Das Leben. Man ist ein Mensch, nicht nur ein Produkt, das auf einer Maschine Musik macht. […] Und die Zeit mit der Familie ist etwas, das man später nicht mehr nachholen kann. […]

Ich habe alle Beerdigungen meiner Großeltern verpasst. Ich habe alle Hochzeiten meiner Freunde verpasst. Ich habe die Geburten meiner Nichten und Neffen verpasst. Ich habe einfach all das verpasst, weil ich immer unterwegs war. Und das kann man nicht zurückbekommen. Deshalb ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass man sich selbst […] auf einer menschlichen Ebene respektieren muss.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.