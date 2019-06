Amazon-Spiele-Aktion: Aktuelle Gaming-Angebote im Überblick

Jede Menge Gaming-Deals auf Amazon.de findet ihr in dieser Übersicht

Bei Amazon kann man so gut wie alles kaufen und natürlich gibt es beim Online-Versandhändler auch immer wieder Angebote, Schnäppchen und Rabattaktionen. Und da kann man natürlich schon mal schnell den Überblick verlieren. Aus diesem Grund findet ihr hier ab sofort aktuelle Gaming-Angebote bei Amazon im Überblick.

Wichtig: Als wir diesen Beitrag geschrieben und veröffentlicht haben, waren die hier vorgestellten Games im Angebot. Es kann aber immer sein, dass die Angebote inzwischen nicht mehr gültig und/oder vergriffen sind. Bitte prüft daher im Einzelfall direkt bei Amazon, ob die Deals noch gültig sind.

Ubisoft Gaming Deals bei Amazon

Derzeit gibt es mehrere Titel des franzöischen Videospielunternehmens Ubisft bei Amazon zum Schnäppchenpreis. Auf einer eigens eingerichteten Aktionsseite findet ihr alle Titel im Überblick.

Hier aber auch noch unsere Highlights:

Assassin’s Creed Odyssey

Im 21. Teil der beliebten Action-Rollenspielreihe (der 11. Teil der Hauptreihe), verschlägt es den Spieler ins Jahr 431 BCE. Erzählt wird eine fiktive Geschichte während des Peloponnesischer Kriegs zwischen Athen und Sparta. Der Spieler kann sich entscheiden, entweder für Athen oder für Sparta zu kämpfen. „Assassin’s Creed Odyssey“ erschien erstmalig am 05. Oktober 2018. Jetzt gibt es den Titel bei Amazon im Angebot.

Trailer

Assassin’s Creed Odyssey jetzt bei Amazon.de

Far Cry New Dawn

Dieser Ableger der „Far Cry“-Reihe spielt 17 Jahre nach dem fünften Teil in der fiktiven Stadt Hope Country. Die Welt steht nach einer atomaren Katastrophe am Abgrund, die verbliebende Bevölkerung hat sich in verschiedene Gruppen aufgespaltet und kämpft ums Überleben. Die Antagonisten des Spiels sind die Zwillinge Mickey und Lou, die den Menschen Vorräte klauen und ihre Unterkünfte einnehmen. Als Spieler muss man sich den diabolischen Zwillingen stellen.

Trailer

Far Cry New Dawn jetzt bei Amazon.de bestellen

The Division 2

„Tom Clancy’s The Division 2“, so der offizielle und lange Titel der Fortsetzung, erschien erst im März dieses Jahres. Jetzt gibt es das Online-Action-RPG aber schon im Angebot bei Amazon. „The Division 2“ spielt wieder in einer futuristischen Version von Washington, D.C. Nach einer Pocken-Epidemie müsst ihr als Agent der „Strategic Homeland Division“ mithelfen, die Stadt wieder aufzubauen.

Trailer

Tom Clancy’s The Division 2 jetzt bei Amazon.de bestellen