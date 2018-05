Amorphis: Neuer Song ‘Honeyflow’ veröffentlicht

Während man bei vielen Bands nach einer Albumveröffentlichung erst einmal Jahre gar nichts mehr hört, können Amorphis gar nicht genug neue Musik an den Hörer bringen.

Weiterlesen Amorphis QUEEN OF TIME: Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion zum Album des Monats Juni 2018 Unser Album des Monats Juni ist QUEEN OF TIME von Amorphis. Lest hier Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion. Am Freitag veröffentlichten die Finnen ihr neues Werk QUEEN OF TIME und schieben gleich noch einen weiteren Song hinterher. ‘Honeyflow’ wird von Volksklängen eröffnet und geht in einen ansteckenden Rhythmus über.

Des Weiteren plant die Band eine Wiederveröffentlichung zu ihren Alben TALES FROM THOUSAND LAKES und THE KARELIAN ISTHMUS. Beide werden am 20. Juli in einer Vielzahl von farbigen Vinyl-Pressungen erhältlich sein. Die Platten sind über relapse.com bereits vorbestellbar.

Hört hier den neuen Song ‘Honeyflow’: