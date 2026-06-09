Am 18. September 2026 veröffentlichen Anthrax mit CURSUM PERFICIO ihr zwölftes Studiowerk. Ganze zehn Jahre mussten Fans auf neue Musik von den Thrash-Urgesteinen warten. Immerhin gibt es mit ‘It’s For The Kids’ schon eine erste Single. Laut Gründungsgitarrist Scott Ian enthält das Album jedoch auch ein Lied, das er selbst als den „großartigsten Anthrax-Song der Geschichte der Band“ bezeichnet.

Am Rande der Perfektion

Im Gespräch mit Full Metal Jackie erklärt Ian: „Vom Anfang bis zum Ende herrscht eine große Geschlossenheit – sowohl im Zusammenspiel der Songs untereinander als auch bei einzelnen Stücken für sich genommen.“ Bei erwähntem Song handelt es sich um ‘Edge Of Perfection’. Dazu meint der Gitarrist weiter: „Wir haben in unserer Karriere noch nie etwas so Großartiges geschrieben. Und dass uns das nach all den Jahren noch gelingt, macht es umso besonderer.“

Unterdessen war Charlie Benante zu Gast bei This Day In Metal, wo er ebenfalls über das neue Material gesprochen hat. Auf die musikalische Ausrichtung von CURSUM PERFICIO angesprochen, erklärt der Drummer: „Im Lauf der Jahre haben unsere Fans verschiedene Facetten von Anthrax kennengelernt – unterschiedliche Sounds, Stile und Sänger. Und ich denke, wir haben im Grunde vieles davon aufgegriffen und in dieses Album einfließen lassen. Es ist also eine Zusammenführung verschiedener Ären, Stimmungen und Ideen.“

Neuer Schwung

Zwischen FOR ALL KINGS und dem kommenden Album liegen zehn Jahre, doch für Benante sind es eigentlich nur sieben, da er die Pandemie außen vor lasse. „Es hat einfach so lange gedauert, weil ich persönlich nichts zu sagen hatte. Ich war zu diesem Zeitpunkt nicht daran interessiert, neue Musik zu machen. Ich wollte etwas schaffen, das wirklich widerspiegelt, wo wir stehen. In dieser ganzen Zeit sind verschiedene Dinge entstanden – ich habe mir hier und da Inspirationen geholt, und das Album ist die Summe all dieser Jahre.“

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Nach der Zeit der inneren Leere, habe ihn jedoch erneut der Elan gepackt. Auf die Frage, was ihn nach viereinhalb Jahrzehnten immer noch dazu inspiriert, neue Musik zu erschaffen, antwortet er: „Ich liebe die Band. Ich liebe die Musik. Am liebsten erschaffe ich Neues. Wenn ich das rund um die Uhr tun könnte, würde ich es rund um die Uhr tun.“

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