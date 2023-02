‘Apocalypse Now’: Kino-Tickets zu gewinnen!

Mit ‘Apocalypse Now’ schuf Francis Ford Coppola ein legendenumwobenes Meisterwerk und einen visionären Antikriegsfilm, der bis heute noch sein Publikum begeistert. Am 7. März kehrt Coppolas Regiearbeit im Rahmen der Best Of Cinema-Reihe für einen Tag und im 4K-restaurierten Final Cut in Dolby Atmos zurück auf die große Leinwand. Hochkarätig besetzt mit Marlon Brando, Robert Duvall, Martin Sheen, Dennis Hopper, Laurence Fishburne und Harrison Ford. Hier findet ihr ein Kino in eurer Nähe!

Insgesamt wurde der Film für acht Oscars® nominiert, mit drei Golden Globes® (darunter Beste Filmmusik, Beste Regie und Bester Nebendarsteller) ausgezeichnet und vom American Film Institut zu einem der 100 besten Filme gekürt! Ein neuer Trailer zum Best Of Cinema Release ist hier zu sehen:

In ‘Apocalypse Now’ versetzt Francis Ford Coppola Joseph Conrads Klassiker ‘Herz der Finsternis’ ins vom Krieg gezeichnete Vietnam von 1969. Die Geschichte folgt dem Militärpolizisten Captain Willard (Martin Sheen) auf seiner Mission durch die gewaltverseuchten Kampfgebiete Vietnams in Richtung der kambodschanischen Grenze.

Ziel ist es, den hochrangigen US-Colonel Kurtz (Marlon Brando) zu liquidieren, der im Dschungel einen schrecklichen Kult für sich erschaffen hat. Auf Willards Reise durch den Wahnsinn und die Absurditäten des Krieges fühlt er sich jedoch mehr und mehr zum Dschungel selbst hingezogen, und dessen urtümlicher, geheimnisvoller Macht …

Die monatliche Kinoreihe Best Of Cinema bringt an jedem 1. Dienstag im Monat Kultfilme & Evergreens zurück auf die große Leinwand. So bekommen Klassiker einen festen Platz im Kinoprogramm: Circa 300 Kinos haben sich zusammengefunden und präsentieren unter dem Namen BEST OF CINEMA in Kooperation mit STUDIOCANAL großartige Meisterwerke der Filmgeschichte zurück auf der großen Leinwand.

Die finale Version des Meisterwerks wurde von Francis Ford Coppola höchstpersönlich restauriert in 4K und Dolby Atmos. Der Fokus der Überarbeitung lag vor allem auf einem ultimativen Realismus durch eine bestmögliche Bild- und Audioqualität.

