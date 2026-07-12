Alice Costelloe

Was soll das eigentlich mit den Bierfässern und Baseballschlägern bei Slipknot auf der Bühne? Corey Taylor bringt Licht ins Dunkel.

Die Konzerte von Slipknot sind nicht nur wegen der gruseligen Masken der Gruppe und deren schlichter Mannschaftsstärke eine Schau. Ein aufregender Aspekt der spektakulären Bühnenproduktion der Alternative-Metaller sind die urig aussehenden Bierfässer, auf denen Shawn "Clown" Crahan, Michael "Tortilla Man" Pfaff sowie ein unbekannter Live-Musiker mit Baseballschläger dreschen. Frontmann Corey Taylor hat nun in einem aktuellen Interview die Genese der Percussion-Objekte erläutert. Happa-happa Das Slipknot-Organ war kürzlich in der beliebten Videoserie ‘Last Meals’ von Mythical Kitchen zu Gast. Dabei pfiff sich der 52-Jährige unter anderem ein irrwitzig kalorienreiches Frühstück bestehend aus einem frittierten Hähnchen-Steak, Ruhrei, Rösti, Bacon, Sauerteig-Toast und Bratensoße…