Alvin Mills

Extreme-Saitenhexer Nuno Bettencourt geht unter die Firmengründer: Mit Nuno Guitars stellt der Rocker nun seine eigenen Sechssaiter her.

Nuno Bettencourt gilt ohne Zweifel als Gitarrenikone, die es immer noch vermag, auf höchsten Niveau abzuliefern – siehe das beeindruckende Solo im Track ‘Rise’ vom jüngsten, 2023 veröffentlichten Studiowerk SIX. Diesen Rückenwind nutzt der 59-Jährige nun für ein geschäftliches Vorhaben: Der gebürtige Portugiese hat mit Nuno Guitars seine eigene Gitarrrenfirma gegründet. Aus Leidenschaft Nach seiner langjährigen Zusammenarbeit mit Washburn sehnt sich Nuno Bettencourt laut Pressemitteilung nach "totaler kreativer Kontrolle über Design, Innovation und Handwerkskunst". Neben seiner N4-Axt bringt Nuno Guitars zwei neue Modelle auf den Markt: Dark Horse und White Stallion. "Das sind wahre Arbeitstiere, die mit der gleichen Leidenschaft gebaut…