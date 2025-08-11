Wären Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward dabei, wenn es darum ginge, ein weiteres Black Sabbath-Album aufzunehmen?

In diesen Tagen dreht sich viel um Black Sabbath und Ozzy Osbourne und ihren Abschied von der Live-Bühne am morgigen Samstag, den 5. Juli 2025 in Birmingham. Zu diesem Anlass gaben die Musiker auch ein Interview — und im Gespräch mit dem britischen Classic Rock-Magazin gaben Gitarrist Tony Iommi, Bassist Geezer Butler und Schlagzeuger Bill Ward Auskunft darüber, ob sie es sich vorstellen könnten, noch ein Album aufzunehmen. Zunächst rekapitulierte Iommi seine Erfahrung mit der Zusammenarbeit mit Produzent Rick Rubin beim letzten Studiowerk 13, welches 2013 erschienen ist. Uneindeutige Gemengelage "Manche der Sachen klangen besser, als wir in meinem Haus…