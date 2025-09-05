Iron Maiden sind mit ihrer großen "Run For Your Lives"-Tournee gestartet. Ein Halt führte sie nach Bremen, wo wir live dabei waren.

Wenn sich Tausende bekuttete und schwarz gekleidete fröhliche Menschen mit dem ein oder anderen Bierchen vor dem Bremer Hauptbahnhof sammeln ist klar: Das Iron Maiden-Konzert kann nicht weit sein. Die Prozession zieht sich einmal durch das überlaufene Bahnhofsgebäude und ist auf der anderen Seite bereits in Sichtweite ihres Ziels. Auf dem Parkplatz der Messehallen prunkt die majestätische Bühne, die das Ziel der Norddeutschen Pilgerreise ist. Kein Schnickschnack, kein Gedöns — nur eine Menge Kopfsteinpflaster, ein paar Fressbuden und viel gute Laune. Avatar-Freakshow vom Feinsten Pünktlich um 19:30 Uhr drehen sich die Köpfe, denn auf der Bühne geschieht etwas. Ein Henker…