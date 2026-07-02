Blue Water

Alissa White-Gluz gibt Vollgas! Im METAL HAMMER-Interview spricht sie über die Leidenschaft für ihre Band Blue Medusa und ihr Engagement in verschiedenen Projekten.

Alissa White-Gluz spricht im so spontanen wie aufschlussreichen METAL HAMMER-Interview bei Rock am Ring 2026 über ihre aktuellen musikalischen Projekte und Kooperationen. Das Video-Interview findet ihr unten! Alissa White-Gluz betont, dass ihr Hauptaugenmerk auf ihrer neuen Band Blue Medusa liegt, welche sie als ihre Leidenschaft und Seele bezeichnet. Dennoch bleibt sie offen für die Teilnahme an anderen musikalischen Projekten und Kooperationen. Alissa bei Dragonforce, Ice Nine Kills und Savage Lands Alissa erläutert ihr jüngstes Engagement bei Ice Nine Kills und erzählt, dass sie aufgrund ihrer Freundschaft und ihrer Bewunderung für deren energiegeladene Auftritte bei mehreren Konzerten mitgewirkt habe. Sieh…