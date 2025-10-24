Boy In Space

Nine Inch Nails haben den musikalischen Kurzfilm zu ihrer aktuellen Single ‘As Alive As You Need Me To Be’ veröffentlicht.

Nine Inch Nails legen das Musikvideo für ihren ersten Song aus ihrem Soundtrack zu ‘Tron: Ares’ vor. Den Clip zu ‘As Alive As You Need Me To Be’ gibt es unten zu sehen. Der Song stellt die erste neue Musik von Trent Reznor und Atticus Ross seit fünf Jahren dar. Regie beim von Ryan Hahn produzierten Video führte Maxime Quoilin. Der Blockbuster kommt am 9. Oktober 2025 in die deutschen Kinos. Spektakulärer Kinoherbst Reznor und Ross sind keinen unbeschriebenen Blätter, was Musik für Filme angeht. Der Nine Inch Nails-Mastermind und sein Kollaborationspartner haben unter ihren eigenen Namen schon den Score…