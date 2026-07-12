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METAL HAMMER präsentiert: Subway To Sally live 2027
Subway To Sally
Subway To Sally kommen von September bis November 2027 auf letzte Akustiktournee durch Deutschland. METAL HAMMER präsentiert!
Nach dem überwältigenden Erfolg der vergangenen Akustikreise kehren Subway To Sally ein letztes Mal zu ihren Wurzeln zurück: „Nackt III – Das Finale“ wird die endgültig letzte Akustiktournee der Band. Als vor zwei Jahren die Entscheidung fiel, erneut eine „Nackt“-Tour zu spielen, standen viele Fragen im Raum: Funktioniert ein derart reduziertes Konzertformat heute überhaupt noch? Würde das Publikum diese intime Seite der Band annehmen? Die Antwort folgte eindrucksvoll mit 17 nahezu ausverkauften Konzerten und einer Resonanz, die selbst die Erwartungen der Band übertraf. Mit beeindruckendem Bühnen-Design, emotionaler Intensität und einer Atmosphäre zwischen Theater, Konzert und Ausnahmezustand präsentierten Subway To Sally…
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