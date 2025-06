Canned Heat

Gary Holt beantwortet die Frage, ob er bei Metallica mitgemacht hätte, wenn James Hetfield und Co. ihn anstatt Kirk Hammett gefragt hätten.

Kirk Hammett stieg bekanntlich bei Metallica ein, nachdem sich James Hetfield, Lars Ulrich und Cliff Burton des damals verhaltensaufälligen Dave Mustaines entledigt hatten. So warben die drei Thrash-Metaller den Gitarristen bei Exodus ab. Hammetts früherer Band-Kollege Gary Holt (welcher mittlerweile auch bei Slayer gniedelt) sollte nun Auskunft darüber geben, ob er beim großen M angeheuert hätte, hätten die "Three Horsemen" denn gefragt. Ungewisse Zukunft Zu Gast in der David Ellefson Show entgegnete Gary Holt darauf: "Wahrscheinlich nicht. Denn zu der Zeit in meinem Leben fand ich Veränderung ziemlich angsteinflößend. Ich war immer dort glücklich, wo ich mich wohlfühlte. Wahrscheinlich hätte ich…