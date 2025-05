Zehn Jahre nach seinem Tod widmet der Heimatort von Lemmy Kilmister ihm eine Statue. Jetzt gibt es einen offiziellen Zeitplan für das Event.

Bald ist es endlich so weit: Lemmys Statue in seinem Heimatort Burslem (Stoke-on-Trent) wird enthüllt! Nachdem die Zeremonie noch vor Kurzem um einen Tag nach hinten verschoben werden musste, gibt es jetzt einen genauen Zeitplan. Neben der offiziellen „Lemmy Forever Stoke-On-Trent Ceremony” wird es am 9. Mai mehrere verschiedene Events für Motörhead-Fans in Burslem geben. Biker-Begleitung und Ehrensalve Die Beisetzungszeremonie soll diesen Freitag, 9.5.2025, pünktlich um 16:00 Uhr beginnen. Mit vor Ort wird unter anderem Motörhead-Gitarrist Phil Campbell sein, der die ehrenvolle Aufgabe haben wird, Lemmys Asche in seiner Statue zu platzieren. Die vom lokalen Steinmetz und Motörhead-Fan Andy Edwards…