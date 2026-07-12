Kirk Hammett von Metallica hat auf scherzende Art und Weise mit einem T-Shirt gegen Taylor Swift geschossen.

Wenn ein weltweiter Pop-Star unzählige Fans hat, dann ist es Taylor Swift. Und mit eben diesen "Swifties" scheint es sich nun Kirk Hammett verscherzt zu haben. Der Grund dafür ist das T-Shirt, das der Metallica-Gitarrist am 13. Juni 2026 beim Stelldichein der "Four Horsemen" in der Puskás Arénain Budapest getragen hat. Damit kritisierte der auf Hawaii sowie in Kalifornien residierende US-Amerikaner auf spaßige Weise die Künstlerin. So war auf dem Leibchen zum einen ein Bild der 36-Jährigen mit komplett weißen Augen zu sehen. Abgehalftert Zum anderen hatte es der fies-augenzwinkernde Schriftzug "Taylor Swift is a CIA Psyop" so richtig in…