Backstage bei Metallica? Zwei Videoreportagen gewähren euch Einblicke hinter die Kulissen von Metallicas Homecoming-Show in der Bay Area!

Die „M72“-Tour von Metallica kam am Freitag 20.6. und Sonntag 22.6.2025 endlich in der Heimatregion der Band an - in der San Francisco Bay Area. Metallica-Tour-Koordinator Jon-Michael Marino gewährte lokalen TV-Sendern einen Blick hinter die Kulissen des Konzerts. Die beiden Metallica-Videoreportagen aus dem Levi’s Stadium in Santa Clara, Kalifornien seht ihr unten. „Man spürt definitiv eine andere Energie, wenn man in seiner Heimatstadt spielt“, so Metallica-Tourneekoordinator Jon-Michael Marino. „Ob man das nun als zusätzlichen Druck oder als extra Ansporn sehen will – für mich gehören die Heimkonzerte definitiv zu den besten der ganzen Tour.“ Metallica-Konzert in Zahlen 350 Crew-Mitglieder von…