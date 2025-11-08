Die 25-jährige Lisa Asante begeistert mit Death Metal-Versionen von ‘Let It Go’ und ‘Durch den Monsun’ im TV.

Metal im TV, und das in überraschend, unterhaltsam und cool: Sängerin Lisa Asante begeistert derzeit das Publikum von ‘The Voice Of Germany’ mit starker Gesangsstimme - und brutalen Death Metal-Growls! Anfang Oktober war Lisa Asante erstmals bei ‘The Voice Of Germany’ zu sehen und zu hören - in einem rosa Kleid erklärt die 25-Jährige vor ihrem Auftritt, wie sie an den Song ‘Let It Go’ aus dem Disney-Film ‘Frozen’ herangehe: "Wenn ich den Song singe, dann versuche ich mich auch in die Welt von Anna und Elsa hineinzuversetzen, um den Song dann eben auch dementsprechend rüberzubringen." Disney goes Death Metal…